Mercato - Barcelone : Un plan B inattendu activé après Erling Haaland ?

Publié le 20 mai 2021 à 8h30 par La rédaction

Faisant face à de grands problèmes dans le dossier Erling Haaland, le FC Barcelone chercherait une autre solution au poste d'attaquant. Ainsi, Álvaro Morata apparaitrait comme une bonne alternative aux yeux de Joan Laporta.

Le FC Barcelone se chercherait du renfort en attaque en vue du prochain mercato estival. Joan Laporta explorerait plusieurs pistes, comme celles de Sergio Agüero, Alexander Isak ou encore Memphis Depay. Néanmoins, le président du Barça avait fixé sa priorité sur Erling Haaland. Mais en raison du prix du joueur et de la situation sportive du Borussia Dortmund, qualifié mathématiquement pour la prochaine Ligue des Champions, le transfert du Norvégien se révélerait impossible. Ainsi, Joan Laporta s’est creusé la tête pour chercher une autre alternative. Et il pourrait bien la trouver chez l’un de ses concurrents directs pour le titre de LaLiga.

Morata dans le viseur du FC Barcelone