Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une prolongation impossible pour Messi ?

Publié le 20 mai 2021 à 1h00 par La rédaction

Un nouvel élément confirme que la prolongation de Messi paraît hors de portée du FC Barcelone. Analyse.

Dans son édition de mardi, le quotidien sportif catalan Mundo Deportivo affirme que Joan Laporta programme une négociation avec Sergi Roberto, Sergio Busquets et Gerard Pique avec l’objectif de baisser leurs salaires pour augmenter la marge de manœuvre financière du club. Si les joueurs refusent, ils pourraient être mis en vente.

Le Barça en est réduit à demander à certains cadres de renoncer à leur contrat…

Tout cela ne fait que confirmer la grande détresse financière du club catalan, qui en est réduit à demander à certains de ses joueurs majeurs de renoncer à leur contrat pour accepter une baisse de salaire. Dans ces conditions, une fois de plus, le projet de Laporta visant à opérer un recrutement ambitieux, avec le transfert d’un joueur phare (Haaland) et des arrivées de joueurs de calibre en fin de contrat (Depay, Aguero, Eric Garcia, etc..), pour convaincre Lionel Messi de prolonger, apparaît totalement impossible. Alors qu’il en est à demander à certains cadres de baisser leur salaire, comment Barcelone pourrait-il assumer le coût d’un recrutement XXL et d’une prolongation de Lionel Messi, quand bien même l’Argentin accepterait de diminuer son salaire par deux.