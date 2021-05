Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La bombe du clan Agüero sur l’avenir de Lionel Messi !

Publié le 19 mai 2021 à 19h00 par La rédaction

Alors qu’il semble proche de rejoindre le FC Barcelone cet été, Sergio Agüero, grand ami de Lionel Messi, aimerait forcément que son compatriote reste à Barcelone. Et cela pourrait bien être le cas..

L’avenir de Lionel Messi est un des feuilletons du prochain mercato d’été. L’Argentin fait durer le suspense et attend avant de se prononcer sur son avenir. Alors que le FC Barcelone et son président Joan Laporta ont fait de la prolongation de Lionel Messi une priorité, rien n’est encore décidé et annoncé pour l’attaquant argentin qui arrive à la fin de son contrat en juin. Pourtant, une révélation pourrait bien venir chambouler ce dossier. En effet, après que le clan Messi ait lâché un indice sur la suite, c’est maintenant au tour du clan de son ami Sergio Agüero de dévoiler des informations cruciales.

Pour le clan Agüero, Messi va rester

D’après les informations de Beteve, le clan Agüero serait persuadé que Lionel Messi va rester au FC Barcelone. L’attaquant de Manchester City pourrait d’ailleurs débarquer en Catalogne librement cet été et rejoindre son ami Lionel Messi. Bien que ce dernier n’ait pas encore communiqué sur sa décision finale, l’entourage de Sergio Agüero garantit lui, la présence de La Pulga à Barcelone la saison prochaine.