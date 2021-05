Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Lionel Messi lâche une grosse indication sur son avenir !

Publié le 19 mai 2021 à 11h45 par B.C.

Alors que le contrat de Lionel Messi avec le FC Barcelone arrive à son terme, le PSG et Manchester City restent à l’affût dans ce dossier. En attendant que l’Argentin révèle au grand jour sa décision, son entourage a donné une indication de taille sur le sujet.

FC Barcelone, PSG, Manchester City… Où évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? L’Argentin fait durer le suspense et attend avant de se prononcer sur son avenir. Pourtant, Joan Laporta a fait de sa prolongation une priorité et espère pouvoir convaincre sa star de prolonger grâce à un contrat de dix ans, assurant à Lionel Messi une fin de carrière au Barça puis en MLS, avant de lui proposer un rôle au sein du club. En attendant, Manchester City et le PSG restent à l’affût et se verraient bien recruter l’attaquant si ce dernier décidait de quitter le FC Barcelone. Des offres mirobolantes attendent Lionel Messi en vue de la saison prochaine, mais l’Argentin aurait une autre priorité en tête.

Plus que l’argent, Lionel Messi veut gagner des trophées