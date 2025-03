Greenwood au PSG : L’annonce choc en direct !

Thomas Bourseau

Entre le PSG et l’OM, c’est la rivalité sportive depuis des décennies. Sur le plan mercato, les deux clubs ne jouent cependant plus dans la même cour depuis le passage du Paris Saint-Germain sous pavillon qatari. Et bien que certains médias évoquent un intérêt du club parisien pour Mason Greenwood, ce transfert ne pourrait jamais avoir lieu aux yeux de Kevin Diaz à cause du joueur en personne. Explications.

Une fois de plus, à l’occasion de la réception du FC Nantes (2-0), Mason Greenwood a inscrit un but en faveur de l’OM sans pour autant marcher sur l’eau. La recrue estivale à 31M€ du club marseillais compte 15 unités en Ligue 1, mais n’est intouchable et indiscutable qu’aux yeux de Roberto De Zerbi d’après Kevin Diaz. « Greenwood est décisif aujourd'hui, mais avant d'être décisif, heureusement qu'il a le totem, parce que sinon, ça ferait longtemps qu'il serait sorti, même peut-être à la mi-temps. Greenwood aujourd'hui il doit sortir ».

«Il a des qualités, mais s'il est à l'OM, ce n’est pas que à cause de ses affaires extra-sportives»

Dans l’esprit de Kevin Diaz, la situation extrasportive de Mason Greenwood vis-à-vis du viol et des violences physiques sur la personne de sa compagne n’est pas l’unique raison derrière son transfert à l’OM. Son profil en est une autre. « Il marque un but, mais il est mauvais. Il perd beaucoup de duels, il se précipite, il tente des frappes en dehors de la surface alors que ce n'était pas le jeu, il a été pris par un Pallois, alors qu'il devait être en difficulté contre lui. Il a des qualités, mais s'il est à l'OM, ce n’est pas que à cause de ses affaires extra-sportives, c'est aussi parce que c'est un joueur très inconstant, comme beaucoup de joueurs qui sont ailiers dans le football de haut niveau aujourd'hui ».

«Les joueurs qui sont très constants, ils ne se retrouvent pas à l'OM ou même en Ligue 1, à part au PSG»

« Il n'y a plus de Robben ou de Ribery, enfin si, il y a Mo Salah ou Dembélé au PSG. Les joueurs qui sont très constants, ils ne se retrouvent pas à l'OM ou même en Ligue 1, à part au PSG ». a tenu à faire savoir le consultant de RMC pendant l’After Foot dimanche soir.