OM : Gros mensonge de Benatia ?

Très à charge contre Jonathan Clauss la saison passée, Medhi Benatia avait notamment indiqué que l'ancien latéral droit de l'OM avait des soucis de comportement. Une version des faits que conteste fermement le principal intéressé, heureux d'avoir changé de vie avec son transfert à l'OGC Nice l'été dernier.

En février 2024, quelques semaines seulement après sa nomination en tant que conseiller sportif de l'OM, Medhi Benatia n'avait pas manqué de tacler Jonathan Clauss à plusieurs reprises dans la presse, et notamment au micro de Canal + : « Au mois de novembre et on a mis en garde sur deux trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces jours-là », expliquait Benatia.

Divorce entre l'OM et Clauss

Un contexte très compliqué à vivre pour Jonathan Clauss, poussé vers la sortie par l'OM et qui a donc été transféré du côté de l'OGC Nice durant le mercato estival pour 5M€. D'ailleurs, le latéral droit nie fermement les propos de Benatia à son égard dans un large entretien accordé à L'EQUIPE samedi.

« Je ne faisais rien de tout ça »

« J'ai connu une période à Marseille où c'était extrêmement compliqué dans ma vie de tous les jours. Elle n'avait quasiment plus de saveur. C'était foot, dormir, foot, dormir. Je ne pouvais plus mettre un pied dehors. Il y avait des rumeurs. Les gens se cantonnaient à l'image médiatique que j'avais et qui était fausse, alors que je ne faisais rien de tout ça. Aujourd'hui, je savoure d'être là (à Nice). Je vais au resto tranquillement avec ma compagne ou mes parents, je me balade un peu en ville. Je respire, en fait », indique Clauss, qui dénonce donc indirectement un mensonge de la part de Benatia à l'OM.