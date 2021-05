Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta est passé à l’action pour la succession de Ronald Koeman !

Publié le 20 mai 2021 à 0h30 par H.G.

Alors que le doute grandit quant à la continuité de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone, Joan Laporta s’activerait déjà pour lui trouver un successeur.

Ronald Koeman sera-t-il toujours présent sur le banc du FC Barcelone la saison prochaine ? Rien n’est moins sûr tant il est annoncé avec insistance ces derniers jours que le Néerlandais pourrait être démis de ses fonctions une fois l'exercice en cours terminé, un an seulement après son arrivée en lieu et place de Quique Setién. En effet, bien que son équipe ait montré de belles choses cette saison, le Barça a calé dans les moments charnières aussi bien en Liga qu’en Ligue des champions. Résultat, le FC Barcelone ne gagnera ni la prestigieuse compétition européenne, ni le championnat espagnol, et cela risque de coûter très cher à Ronald Koeman.

« Ronald Koeman est en grave danger »