Mercato - Barcelone : Laporta tente un gros coup pour remplacer Koeman !

Publié le 19 mai 2021 à 16h30 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Ronald Koeman semble de plus en plus s'écrire loin du FC Barcelone, Joan Laporta ferait d'Hans-Dieter Flick sa priorité pour le remplacer.

Arrivé l'été dernier pour remplacer Quique Setién, Ronald Koeman savait que son avenir à moyen terme dépendrait du résultat de l'élection présidentielle. Joan Laporta a été nommé pour remplacer Josep Maria Bartomeu le 7 mars dernier, et alors que le technicien néerlandais semblait avoir la confiance de son nouveau président, la donne aurait sérieusement changé compte tenu de la fin de saison poussive du Barça, qui a d'ores et déjà dit adieu au titre en Liga et qui devra se contenter de la victoire en Coupe du Roi. Le bilan de Ronald Koeman, éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions par le PSG, est donc insuffisant, ce qui pourrait coûter sa place sur le banc catalan la saison prochaine. « Mon avenir ? Cette question n'est pas pour moi », se contentait-il de répondre ces derniers jours à ce sujet en conférence de presse.

Flick, priorité de Laporta ?

Par conséquent, en coulisses, Joan Laporta s'active pour mener à bien sa révolution et lancer son projet. Ce qui passe donc par un changement d'entraîneur. Dans cette optique, plusieurs noms ont rapidement circulé à l'image de celui de Xavi, comme à chaque que le banc du Barça se libère. Toutefois, l'ancien milieu de terrain espagnol a prolongé son bail à Al-Sadd et a démenti une arrivée imminente. « Beaucoup de valises ? Oui, regardez combien nous sommes. J’en ai 22 ? Non, pas tant que ça… S’il y a des options pour que je sois l’entraîneur du FC Barcelone ? Je ne sais rien. Si je vais rencontrer Joan Laporta ? Je viens pour des vacances », a lâché le Champion du monde 2010 devant plusieurs journalistes venues l'interroger à l'aéroport. Mais Joan Laporta rêve d'attirer Jürgen Klopp comme l'a révélé le journaliste Jota Jordi sur le plateau du Chiringuito . Un dossier qui s'annonce toutefois compliqué puisque le technicien allemand est lié à Liverpool jusqu'en 2024 et après avoir longtemps été en danger, les Reds sont désormais en bonne position pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Par conséquent, le président du Barça continue de prospecter. Et selon les informations du journaliste de RAC1 Gerard Romero, la priorité de Joan Laporta se nomme Hans-Dieter Flick. Le technicien allemand présente l'avantage d'être libre après l'annonce de son départ du Bayern Munich et se serait déjà entretenu avec la direction du club blaugrana . Et bien qu'il soit régulièrement présenté comme le successeur de Joachim Löw sur le banc de la sélection allemande à l'issue de l'Euro cet été, Hansi Flick n'aurait toutefois rien signé pour le moment avec la Mannschaft . Par conséquent, Joan Laporta pourrait frapper un grand coup pour remplacer Ronald Koeman.