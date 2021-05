Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi aurait refusé deux offres colossales !

Publié le 19 mai 2021 à 13h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone pourrait lui offrir les rênes de l’effectif blaugrana, Xavi Hernandez aurait pris deux énormes décisions en refusant le poste d’entraîneur du Borussia Dortmund et d’assistant de Tite au Brésil qui aurait débouché sur le statut de sélectionneur après le Mondial.

Avec Ronald Koeman, le FC Barcelone se poserait de plus en plus de questions. En effet, l’entraîneur du club blaugrana est contractuellement lié au Barça jusqu’en juin 2022. Mais au vu de ce qui circule dans la presse espagnole, Joan Laporta pourrait prendre la décision de remercier le Néerlandais une fois que le rideau sera tombé sur la Liga ce week-end, pour la simple et bonne raison que la fin de saison du FC Barcelone ne serait pas à la hauteur des attentes du président du Barça qui se serait attendu à voir le club remporter le championnat. Selon La Cuatro , cet échec pourrait mener au licenciement de Ronald Koeman. Et pour le remplacer, Laporta aurait choisi de faire confiance à l’ancienne gloire du FC Barcelone, Xavi Hernandez d’après la Cadena COPE.

Le Borussia Dortmund et le Brésil recalés par Xavi ?