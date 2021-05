Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta sait à quoi s’en tenir pour Erling Haaland !

Publié le 19 mai 2021 à 22h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone fait partie des clubs annoncés sur les traces d’Erling Haaland, tout indique que le le Borussia Dortmund va tout tenter pour conserver sa pépite norvégienne une saison supplémentaire dans ses rangs.

Depuis maintenant un an et demi et son transfert en provenance du RB Salzbourg, Erling Haaland affole les compteurs du côté du Borussia Dortmund. Et logiquement, de telles performances ont conduit les plus grands clubs européens à se pencher sur lui et à vouloir le recruter le plus rapidement possible afin de renforcer leur attaque avec ses talents de finisseur. Parmi ces clubs figureraient notamment le FC Barcelone, le Real Madrid ou encore Manchester City. Cependant, le club de la Ruhr n’a de son côté pas la moindre intention de faciliter la tâche des prétendants à la signature d’Erling Haaland…

« Dortmund n'acceptera pas 100 M€ ou 120 M€ »