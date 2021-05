Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo va devoir se faire une raison pour ce joueur du Barça !

Publié le 20 mai 2021 à 0h45 par H.G.

Alors que le PSG est annoncé sur les traces d’Emerson, le joueur brésilien aurait finalement l’intention de rester au FC Barcelone la saison prochaine.

Une nouvelle fois, le PSG sera en quête de renforts pour le flanc droit de sa défense cet été. Et pour cause, Alessandro Florenzi a déçu cette saison lors de son année en prêt, chose qui devrait donc conduire Leonardo à ne pas lever son option d’achat en fin de saison et enrôler un nouvel homme dans ce secteur. Dans cette optique, le PSG est annoncé sur les traces de nombreux joueurs, parmi lesquels figurerait Emerson, joueur appartenant au FC Barcelone mais qui évolue au Real Betis jusqu’en fin de saison.

Emerson veut rester au FC Barcelone !