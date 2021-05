Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Depay, Agüero… Joan Laporta s’est fixé un cap !

Publié le 19 mai 2021 à 23h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone est annoncé sur les traces de Memphis Depay et de Sergio Agüero, le club catalan serait confiant dans les deux dossiers et aurait fixé une deadline pour trancher entre les deux hommes s’il faut le faire.

Parti l’été dernier à l’Atlético de Madrid, Luis Suarez a laissé un immense vide au FC Barcelone. En effet, s’il n’entrait pas dans les plans de Ronald Koeman, celui qu’on surnomme El Pistolero n’a pas pu être remplacé dans l’effectif du club catalan. Et pour cause, le Barça n’avait tout simplement pas les fonds nécessaires pour recruter un nouvel avant-centre lors de la dernière fenêtre estivale des transferts. De ce fait, le chantier de la succession de Luis Suarez a été repoussé au mercato estival à venir, et deux hommes sont annoncés avec insistance dans le viseur du FC Barcelone dans cette optique : Memphis Depay et Sergio Agüero.

Décision en fin de saison pour Memphis Depay et Sergio Agüero !