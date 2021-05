Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une énorme opération avec Griezmann tombe à l’eau !

Publié le 19 mai 2021 à 21h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone verrait d’un bon oeil un échange de joueurs entre Antoine Griezmann et Joao Felix, l’Atletico de Madrid ne partagerait pas cette position malgré la récente déclaration du président Enrique Cerezo au sujet d’un retour de l’attaquant du Barça.

Et si Antoine Griezmann retournait à l’Atletico de Madrid et Joao Felix faisait le chemin inverse en s’engageant en faveur du FC Barcelone ? C’est notamment l’hypothèse que Ok Diario partageait ces derniers jours. En ce qui concerne le champion du monde tricolore, il n’aurait pas convaincu le nouveau président du Barça Joan Laporta malgré ses 20 buts toutes compétitions confondues cette saison. Une information confirmée par Tv3 via son journaliste Lluís Canut qui a pour sa part souligner l’intérêt de Diego Simeone, entraîneur de l’Atletico de Madrid, pour Antoine Griezmann. Cependant, cette opération XXL ne devrait pas voir le jour, du moins au cours du prochain mercato.

L’échange Felix-Griezmann pas envisagé par l’Atletico ?