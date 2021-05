Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel veut jouer un sale tour à Leonardo !

Publié le 20 mai 2021 à 0h15 par Th.B.

Alors que le PSG en pincerait pour Aurélien Tchouaméni, Chelsea s’intéresserait également au profil du jeune milieu de terrain de l’AS Monaco. Tchouaméni aurait d’ailleurs fait un choix fort pour son avenir.

À l’instar de plusieurs observateurs, Leonardo aurait été impressionné par la régularité et le niveau affiché par Aurélien Tchouaméni au fil de la saison avec l’AS Monaco. Au point de cocher son nom aux côtés de ceux de Manuel Locatelli et de Georginio Wijnaldum au sein de la short-list du directeur sportif du PSG selon Mohamed Bouhafsi. C’est en effet le message que le journaliste de RMC Sport a fait passer jeudi dernier à l’occasion d’un live Facebook sur le compte officiel de RMC . Le milieu de terrain de 21 ans ferait cependant tourner la tête de quelques clubs européens, à commencer par Chelsea.

Chelsea dans le coup, Tchouaméni aurait pris une grosse décision pour son avenir !