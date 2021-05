Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un deal colossal imaginé par Laporta pour le départ de Griezmann ?

Publié le 19 mai 2021 à 12h00 par B.C.

Alors qu’Antoine Griezmann ne fait toujours pas l’unanimité au FC Barcelone, Joan Laporta n’exclurait pas le départ de l’international français, et songerait même à l’inclure dans une opération d’envergure.

Recruté pour 120M€ à l’été 2019, Antoine Griezmann n’est pas parvenu à faire l’unanimité au FC Barcelone. L’international français fait toujours l’objet de critiques et pourrait être poussé vers la sortie par Joan Laporta dès cet été. Le nouveau président blaugrana souhaite en effet procéder à de nombreux changements et serait disposé à écouter les offres pour le champion du monde tricolore, de quoi assombrir l’avenir de ce dernier en Catalogne. Invité de la Cadena SER, Enrique Cerezo n’a pas fermé la porte à un retour d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid, deux ans après son départ. « C'est un joueur magnifique et j'espère que nous pourrons le faire revenir, mais je ne pense pas que le Barça veuille le laisser partir. N'importe quelle équipe serait ravie de l’avoir », a confié le président des Colchoneros . Et il semble que le club madrilène ait une ouverture pour boucler le retour du Français.

Le Barça voudrait un échange Antoine Griezmann/Joao Felix