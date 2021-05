Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation sur l’intérêt du PSG pour Sergio Ramos !

Publié le 19 mai 2021 à 19h15 par Th.B.

Alors que son contrat court jusqu’au 30 juin prochain avec le Real Madrid, Sergio Ramos serait bel et bien en contact avec le PSG, mais tout serait encore ouvert au niveau de sa prolongation avec le club merengue.

Ces derniers temps, la piste Sergio Ramos a repris de l’ampleur du côté du PSG si l’on en croit Paris Fans ou encore Foot Mercato. Un contrat de deux ans dont une année supplémentaire en option aurait été formulé à l’expérimenté défenseur central du Real Madrid dont le contrat court jusqu’en juin prochain. D’après la Onda Cero, le Real Madrid aurait transmis son offre finale, à savoir un contrat d’une saison avec une réduction salariale de 10%. Ce mercredi, Fabrizio Romano a apporté des précisions sur la situation Ramos, que ce soit du côté du Real Madrid ou du PSG.

« Le PSG est l’unique club à être en contact avec Sergio Ramos, mais… »