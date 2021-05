Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le vestiaire a tranché pour l’avenir de Zinedine Zidane !

Publié le 19 mai 2021 à 19h10 par B.C.

Alors que Zinedine Zidane est annoncé sur le départ par la presse espagnole, le vestiaire du Real Madrid espérerait voir l’entraîneur français rester à son poste.

Lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane pourrait une nouvelle fois plier bagage avant la fin de son bail. D’après la presse espagnole, l’entraîneur français serait en effet fatigué mentalement et physiquement après ce deuxième passage chez les Merengue et songerait sérieusement à plier bagage. À en croire les dernières informations de Telecinco , Zinedine Zidane devrait rencontrer Florentino Pérez ce vendredi afin de lui faire part de sa décision. Au sein du Real Madrid, la plupart des dirigeants souhaiteraient voir l’ancien numéro 10 rester à son poste, et il en serait de même dans le vestiaire.

Les joueurs veulent Zidane la saison prochaine