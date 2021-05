Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zidane s’apprête à faire une annonce tonitruante !

Publié le 19 mai 2021 à 14h30 par B.C.

Lié au Real Madrid jusqu’en juin 2022, Zinedine Zidane est annoncé sur le départ par la presse espagnole. L’ancien numéro 10 n’aurait pas encore communiqué sa décision à Florentino Pérez, mais le président merengue devrait être fixé d’ici la fin de semaine.

Tout proche de la sortie à trois reprises cette saison, Zinedine Zidane est toujours parvenu à sauver sa peau à temps, lui permettant de pouvoir encore diriger le Real Madrid aujourd'hui. L’ancien numéro 10 peut même espérer remporter la Liga en cas de faux pas de l’Atlético, leader avec 2 points d’avance à une journée de la fin. Alors que les Merengue s’apprêtent donc à disputer une rencontre capitale face à Villarreal ce samedi, la presse espagnole reste focalisée sur l’avenir de Zinedine Zidane. Désormais en position de force pour son avenir, avec un contrat courant jusqu’en juin 2022, le Français songerait sérieusement à plier bagage à l’issue de la saison selon la presse espagnole. Zidane serait en effet fatigué physiquement et mentalement après ce deuxième passage très mouvementé à la Casa Blanca et pourrait décider de s’en aller, comme il l’avait fait à l’été 2018.

Le mystère reste entier

Le week-end dernier, le journaliste Fernando Burgos allait même plus loin au micro d’ Onda Cero en assurant que Zinedine Zidane avait déjà annoncé son départ au vestiaire du Real Madrid. Une information rapidement démentie par le Français en conférence de presse : « Comment puis-je dire aux joueurs que je pars maintenant ? Nous jouons pour notre vie dans cette Liga et je vais dire que je pars ? Rien. Vous pouvez dire ce que vous voulez à l'extérieur. Je ne dirai jamais ça à mes joueurs. Comment puis-je dire ça… À la fin de la saison, nous verrons ce qui se passera. On ne peut pas parler constamment de mon avenir. » Journaliste à RMC , Frédéric Hermel a confirmé que Zinedine Zidane était jusqu'ici resté muet concernant son avenir, y compris auprès de ses collaborateurs. « Des gens qui travaillent avec Zidane ne savent pas ce qu’il a décidé. Il ne l’a communiqué à personne. Je pense que sa femme le sait, mais lui n’a pas parlé au président du Real. Les dirigeants ne savent pas ce que veut faire Zidane », assurait le correspondant espagnol, mais le suspense devrait rapidement prendre fin.

La réunion entre Zidane et Pérez est fixée