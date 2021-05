Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria déjà en grand danger pour ce crack brésilien ?

Publié le 19 mai 2021 à 20h45 par D.M.

Selon la Provence, l'OM serait attentif à la situation de Gustavo Silva de Oliveira. Mais de nombreux clubs européens auraient également coché son nom.

L’OM pourrait prendre l’accent brésilien la saison prochaine. Après avoir recruté Luis Henrique lors du dernier mercato estival, le club marseillais tente d’enrôler deux joueurs auriverde. Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, Pablo Longoria tente de s’attacher les services de Gerson et a transmis une offre de 26M€ à Flamengo. Mais selon les informations de la Provence , l’OM garderait aussi un œil sur Gustavo Silva de Oliveira, jeune milieu offensif de 18 ans qui évolue à Récife. Mais la concurrence est forte dans ce dossier.

Une concurrence rude pour Pablo Longoria