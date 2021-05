Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La vérité sur l'intérêt de Laporta pour Flick !

Publié le 20 mai 2021 à 0h00 par D.M.

A en croire la presse espagnole, Hans-Dieter Flick serait la grande priorité de Joan Laporta pour remplacer Ronald Koeman. Mais le technicien allemand n'aurait pas été le premier choix du dirigeant barcelonais.

Pour sauver sa tête, Ronald Koeman devait remporter la Liga, mais le FC Barcelone a été distancé par l’Atlético et le Real Madrid, qui se disputeront le titre. Elu président du club catalan en mars dernier, Joan Laporta envisagerait alors de se séparer de l’entraîneur néerlandais et aurait un nom en tête pour le remplacer. Selon les informations de Gerard Romero, journaliste pour Rac1 , Hans-Dieter Flick serait la grande priorité du FC Barcelone. Pourtant, celui qui quittera le Bayern Munich à la fin de la saison n’était pas le premier choix de Laporta à en croire certains médias espagnols.

Laporta avait pensé à Jürgen Klopp et Erik Ten Hag, mais...