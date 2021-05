Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta prépare un coup de balai légendaire !

Publié le 19 mai 2021 à 20h30 par Dan Marciano

Elu en mars dernier à la présidence du FC Barcelone, Joan Laporta souhaiterait changer le visage de son club et envisagerait de se séparer de nombreux joueurs lors du prochain mercato estival.

En novembre dernier, Joan Laporta avait décidé de se lancer dans la campagne et d’officialiser sa candidature pour la présidence du FC Barcelone. A cette occasion, l’homme de 58 ans avait évoqué son projet pour la formation blaugrana : « Nous voulons des joueurs qui jouent bien, gagnent et s'amusent, ils seront bien valorisés car ce sont les principaux architectes ; ils joueront, l'entraîneur entraînera, la direction sportive décidera et le conseil d'administration gouvernera, c'est le modèle ». Vainqueur des élections présidentielles en mars dernier, Laporta a désormais les mains libres pour appliquer son projet et cela commence par un bon recrutement. Le dirigeant souhaiterait amener du renfort lors du prochain mercato estival notamment en défense centrale et en attaque. Pour sa piste défensive, le dirigeant a les idées claires et devrait accueillir dans les prochains jours Eric Garcia, en fin de contrat avec Manchester City. En attaque, les pistes sont nombreuses et certaines sont plus avancées que d’autres. Les arrivées de Sergio Agüero (Manchester City) et de Memphis Depay (OL) sont en très bonne voie. Le FC Barcelone pourrait donc enregistrer l’arrivée de trois joueurs sans dépenser le moindre centime puisqu’ils seront libres de s’engager avec l’équipe de leur choix en juin prochain. Mais Joan Laporta compte également se montrer actif dans le sens des départs.

17 joueurs dans l'incertitude

Comme l’indique Sport ce mercredi, le président du FC Barcelone songe à un incroyable ménage. Selon le quotidien, plusieurs joueurs ne sont pas certains de poursuivre leur aventure en Catalogne la saison prochaine. A la recherche de liquidités, Joan Laporta aurait placé sur la liste des transferts plusieurs éléments. Neto, Samuel Umtiti, Junior Firpo, Riqui Puig, Philippe Coutinho, Matheus Fernandes et Martin Braithwaite ne seront pas retenus en cas d’offre satisfaisante. Rien de surprenant puisque ces joueurs ne faisaient pas partie des premiers choix de Ronald Koeman cette saison. Arrivé lors du dernier mercato estival, Miralem Pjanic ne sera pas non plus retenu et pourrait se rendre à Chelsea ou au PSG selon nos informations exclusives. Mais le média évoque aussi un possible départ d’Ousmane Dembélé, de Clément Lenglet et d’Antoine Griezmann. Le FC Barcelone voudrait conserver le premier, mais un départ à la fin de la saison pourrait intervenir notamment s’il ne prolonge pas son contrat. Quant à Griezmann et Lenglet, ils pourraient permettre à la formation blaugrana d'empocher une belle somme lors du prochain mercato estival. Les anciens du vestiaire ne font pas figure d’exception et voient également leur avenir s’écrire en pointillés. Selon Sport, le FC Barcelone voudrait que Gérard Piqué, Sergio Busquets, Sergi Roberto et Jordi Alba baissent leur salaire. Sans quoi, le club catalan essaiera de les vendre cet été.

10 joueurs certains de rester