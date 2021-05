Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce fracassante d'Harry Kane sur son avenir !

Publié le 20 mai 2021 à 14h30 par Amadou Diawara

Harry Kane a soif de titres et voudrait quitter Tottenham à la fin de la saison pour rejoindre un club plus huppé. Alors qu'il serait suivi par le PSG, le buteur anglais a lâché toutes ses vérités sur son avenir.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Harry Kane serait un véritable mystère. Engagé jusqu'au 30 juin 2024 avec Tottenham, le buteur anglais ne voudrait pas aller au bout de son contrat avec les Spurs , bien au contraire. Alors qu'il souhaiterait à tout prix remporter des titres, Harry Kane aurait des envies d'ailleurs. Sachant que Tottenham ne sera pas européen la saison prochaine, l'attaquant de 27 ans espérerait trouver un nouveau point de chute prestigieux lors du mercato estival. Tout juste arrivé sur le banc des Spurs , Ryan Mason n'est pourtant pas inquiet par rapport à la situation d'Harry Kane. « Si je suis triste que ce soit son potentiel dernier match à domicile au club ? Non, il n’y a pas de tristesse de mon côté. Je suis content puisque nous allons pouvoir jouer devant nos supporters dans notre stade. Je suis très excité et nos joueurs aussi. Ma totale concentration et celle des joueurs, est sur la question suivante : pouvons-nous prendre trois points demain (ndlr mercredi) ? (…) Si il m’a parlé de tout ça ? Je parle à Harry presque tous les jours. Avant d’avoir ce poste, je parlais à Harry, presque tous les jours. Il est très excité, comme moi, par rapport au match de demain. Nos discussions ont uniquement tournées autour du match de demain, et ce week-end contre les Wolves (ndlr Wolverhampton). Il est excité, nous le sommes tous, nous voulons jouer devant nos supporters » , a expliqué le nouvel entraineur de Tottenham en conférence de presse dernièrement. Toutefois, la nouvelle sortie d'Harry Kane pourrait lui faire voir les choses autrement.

«Je ne dirais jamais que je resterai chez les Spurs pour le reste de ma carrière»