Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La date de la grande annonce de Mbappé déjà connue ?

Publié le 20 mai 2021 à 14h15 par A.M.

Bien que l'avenir de Kylian Mbappé semble toujours incertain, la presse espagnole annonce que son transfert au Real Madrid pourrait être prochainement bouclé.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé a fixé pour condition pour sa prolongation de signer un contrat courte durée afin de rester maître de son destin en vue d'un potentiel départ à moyen terme. Pour le moment, l'attaquant se concentre sur la fin de la saison qui s'achèvera dimanche à Brest avec la possibilité de remporter le titre en Ligue 1 si le LOSC ne s'impose pas à Angers. Mercredi soir, après la victoire en finale de la Coupe de France contre l'AS Monaco (2-0), Kylian Mbappé conservait en tout cas le suspens. « Si je partirai à la conquête d’un nouvelle Coupe de France au PSG la saison prochaine ? (Il sourit) Il faut profiter du titre, c’est le plus important. Regardez tous les gens qui sont contents, c’est le plus important. Et moi, je suis le plus heureux », confiait-il au micro de France 2 .

Dans deux mois maximum, Mbappé pourrait être un joueur du Real