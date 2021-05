Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle sortie troublante de Kylian Mbappé sur son avenir !

Publié le 20 mai 2021 à 8h15 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’a plus qu’une année de contrat avec le PSG et que son avenir semble encore loin d’être fixé, Kylian Mbappé a de nouveau semé le trouble à ce sujet mercredi soir.peau

Buteur en finale de la Coupe de France mercredi soir face à son club formateur de l’AS Monaco (2-0), Kylian Mbappé a été l’une des grands artisans de la victoire du PSG au Stade de France. Mais son avenir incertain dans la capitale continue de faire couler beaucoup d’encre, alors que Mbappé est sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG et que le Real Madrid semble déterminé à le recruter cet été. Interrogé au micro de France 2 a près la rencontre, l’attaquant français a une nouvelle fois préféré botter en touche au moment d’évoquer son avenir…

« Il faut juste profiter du titre… »