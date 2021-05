Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid prépare le terrain pour Kylian Mbappé !

Publié le 19 mai 2021 à 22h15 par D.M.

Le transfert de Kylian Mbappé a été érigé comme la grande priorité de Florentino Perez. Le Real Madrid souhaiterait se séparer de nombreux joueurs afin de préparer sa venue.

Comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité le 8 avril dernier, le PSG n’a toujours pas trouvé d’accord avec Kylian Mbappé au sujet de la signature d’un nouveau contrat. Le joueur souhaite prolonger son contrat d’un ou deux ans afin de garder la main mise sur son avenir et pouvoir filer plus facilement au Real Madrid. Le club espagnol a fait de Kylian Mbappé sa priorité et aurait l’intention de lui transmettre une première offre lors du prochain mercato estival. Afin d’éviter de se mettre dans le rouge et préparer la venue de l'international français, le Real Madrid envisagerait de se séparer de plusieurs éléments cet été.

Le Real Madrid prépare un énorme coup de balai