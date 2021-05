Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup de froid pour ce successeur de Ronald Koeman !

Publié le 20 mai 2021 à 7h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a été annoncé sur les traces d’Hans-Dieter Flick pour prendre la succession de Ronald Koeman, l’actuel entraineur du Bayern Munich serait très loin du club catalan à l’heure actuelle.

L’aventure de Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone pourrait prendre fin après seulement un an. En effet, arrivé l’été dernier, le Néerlandais pourrait payer cher les mauvais résultats du club catalan cette saison avec la perte de la course au titre en Liga et une élimination en Ligue des champions dès le stade des huitièmes de finale contre le PSG. Ainsi, bien qu’aucune décision n’aurait encore été prise de manière définitive, le FC Barcelone travaillerait sur la succession de Ronald Koeman. Dans cette optique, le nom d’Hans-Dieter Flick aurait été coché selon les derniers échos parus dans la presse.

Le FC Barcelone peut faire une croix sur Hans-Dieter Flick !