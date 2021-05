Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle bombe de la presse espagnole sur Mbappé !

Publié le 20 mai 2021 à 9h15 par A.M.

Concentré sur la fin de saison du PSG, Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir. Cependant, vu d'Espagne, il n'y a plus trop de doute à ce sujet. L'attaquant français rejoindra le Real Madrid.

L'avenir de Kylian Mbappé est toujours incertain. L'attaquant du PSG ne semble pas avoir tranché alors que son contrat prend fin en juin 2022. Par conséquent le temps presse puisque s'il ne prolonge pas son bail, une vente cet été sera indispensable afin d'éviter un départ libre dans un an. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé réclame un contrat court afin de rester maitre de son destin pour son futur. Mais pour le moment, le flou reste total et mercredi soir après la victoire du PSG contre l'AS Monaco en finale de la Coupe de France (2-0), Kylian Mbappé n'a pas éclairci la situation. « Si je partirai à la conquête d’un nouvelle Coupe de France au PSG la saison prochaine ? (Il sourit) Il faut profiter du titre, c’est le plus important. Regardez tous les gens qui sont contents, c’est le plus important. Et moi, je suis le plus heureux », confiait-il au micro de France 2 .

Mbappé ne changera plus d'avis, il veut au Real Madrid