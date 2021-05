Foot - Mercato - ASSE

EXCLU - Mercato - ASSE : Un nouveau club débarque pour Hamouma !

Publié le 20 mai 2021 à 9h00 par Alexis Bernard

En fin de contrat avec l’ASSE, Romain Hamouma ne prolongera pas chez les Verts. Après Lorient et Nice, c’est au tour de Strasbourg de se lancer dans la bagarre !

Depuis plusieurs mois, le10sport.com vous livre des informations sur le dossier Hamouma et notamment la tendance, qui se confirme semaine après semaine, d’un départ de l’ASSE. Les discussions avec le club forézien n’aboutissent pas et Romain Hamouma regarde désormais à l’horizon pour trouver un nouveau projet. Comme révélé en exclusivité par le10sport, Lorient est sur le dossier depuis un petit moment. Mais il semble que l’option lorientaise ne soit plus d’actualité pour Romain Hamouma.

Strasbourg s’est renseigné

Sur Twitter, Mohamed Toubache-Ter a indiqué que l’OGC Nice était intéressé par Romain Hamouma, ce qui est tout à fait exact. Une prise de contact a eu lieu récemment avec son entourage. Et selon nos informations, un nouveau club de Ligue 1 vient de débarquer dans le dossier : Strasbourg. Une prise d’information pour connaître ses intentions et ses prétentions salariales. Un projet alsacien qui pourrait plaire à Romain Hamouma…