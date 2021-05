Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rêve est-il encore permis pour Lionel Messi ?

Publié le 20 mai 2021 à 6h45 par Th.B.

Bien que le PSG semble figurer comme étant une véritable option pour Lionel Messi, son avenir se jouerait du côté du FC Barcelone et nulle part ailleurs.

Depuis l’arrivée de QSI en 2011, les propriétaires du PSG semblent cultiver un rêve bien spécifique pour leur projet sportif : recruter Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. En ce qui concerne le capitaine du FC Barcelone, il se pourrait que Doha ait une opportunité en or d’arriver à ses fins au cours de l’intersaison. La cause ? Le contrat de Lionel Messi au Barça court jusqu’au 30 juin, et n’a pour le moment toujours pas été prolongé. En outre, une proposition de deux ans avec une troisième année en option aurait été soumise au clan Messi par le PSG selon Marcelo Bechler. Cependant, le rêve ne serait plus vraiment d’actualité pour Leonardo et les dirigeants parisiens.

Lionel Messi ne voudrait plus quitter Barcelone