Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez a tout prévu pour Karim Benzema…

Publié le 20 mai 2021 à 6h30 par Th.B.

Président du Real Madrid, Florentino Pérez compterait user de son excellente relation avec Karim Benzema afin de tranquillement évoquer sa prolongation de contrat dès la semaine prochaine.

Mardi soir, à l’occasion du Journal Télévisé de TF1, Karim Benzema a appris sa sélection en Équipe de France pour le prochain Euro. Sa dernière apparition sous le maillot des Bleus remontait à octobre 2015 face à l’Arménie. Après une grosse discussion confirmée par Didier Deschamps en personne sur le plateau de TF1 mardi soir, le sélectionneur de l’Équipe de France a donc décidé de rappeler l’attaquant du Real Madrid. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Benzema pourrait commencer à dessiner les termes de son futur contrat, le sien courant jusqu’en juin 2022, avec les dirigeants du Real Madrid dès la semaine prochaine selon Fabrizio Romano.

Le Real Madrid compterait prolonger le contrat d’une saison de Benzema