Mercato - PSG : Leonardo peut faire une croix sur cette star mondiale !

Publié le 20 mai 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que le nom d’Antoine Griezmann revient très souvent du côté du PSG, il ne faudrait en aucun cas s’attendre à une arrivée du joueur du FC Barcelone dans la capitale.

Après 2 ans passés au FC Barcelone, Antoine Griezmann pourrait bien voir son avenir s’écrire loin de la Catalogne. En effet, à l’approche du mercato estival, les rumeurs sont de plus en plus nombreuses concernant le Français, qui pourrait bien être cédé par Joan Laporta afin d’assainir les finances du Barça. Mais où pourrait alors aller Griezmann ? Ces derniers mois, une arrivée au PSG a souvent été évoquée, notamment dans le cadre d’un possible échange avec Neymar. Alors que le Brésilien a prolongé avec le club de la capitale, le dossier Griezmann pourrait encore être possible. Ou pas…

Griezmann pas intéressé !

Antoine Griezmann au PSG, il faudrait déjà oublier cette possibilité. En effet, en cas de départ du FC Barcelone, le Français ne rejoindra pas l’effectif de Mauricio Pochettino, pour la simple et bonne raison qu’il ne serait pas intéressé. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano et de Lluis Canut, Griezmann ne voudrait en aucun cas rejoindre le PSG, visant plutôt une arrivée en Premier League en cas de départ.