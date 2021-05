Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi mise tout sur le Barça !

Publié le 20 mai 2021 à 6h00 par Th.B.

Ayant récemment prolongé son contrat à Al-Sadd, Xavi Hernandez aurait en amont repoussé les avances du Borussia Dortmund et de la sélection brésilienne afin de conserver ses chances de prendre le relais au FC Barcelone.

Les semaines passent et l’avenir de Ronald Koeman s’assombrit de plus en plus, lui qui est contractuellement lié au FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2022. Selon les informations divulguées par Fabrizio Romano lors du Here We Go Podcast mercredi, Joan Laporta devrait prendre une décision finale dans les prochains jours concernant l’avenir de l’entraîneur du FC Barcelone. Et le président du Barça aurait déjà arrêté son choix sur Xavi Hernandez afin de prendre la suite de Koeman.

Xavi aurait repoussé deux grosses offres pour le Barça