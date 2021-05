Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La condition est posée pour l’arrivée de Harry Kane !

Publié le 20 mai 2021 à 5h30 par T.M.

Souhaitant visiblement quitter Tottenham cet été, Harry Kane pourrait notamment rejoindre le PSG. Toutefois, du côté du club de la capitale, ce dossier serait soumis à certaines conditions.

Entre Tottenham et Harry Kane, l’heure du divorce pourrait bien arriver cet été. En effet, après avoir longtemps porté les Spurs, le buteur britannique souhaiterait désormais découvrir autre chose et aurait fait part de ses intentions d’aller voir ailleurs. Mais où pourrait rebondir Kane ? Considéré comme l’un des meilleurs 9 du monde, le joueur de Tottenham ne devrait pas avoir de mal à trouver preneur et une piste mènerait notamment au PSG.

Si Mbappé part…