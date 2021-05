Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pep Guardiola prêt à recruter Harry Kane ? Il répond !

Publié le 19 mai 2021 à 14h15 par G.d.S.S.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Harry Kane figure également sur les tablettes de Manchester City. Mais Pep Guardiola a préféré botter en touche au moment d’évoquer l’avenir du buteur de Tottenham…

Alors que son contrat avec Tottenham court jusqu’en juin 2024, Harry Kane envisagerait de quitter les Spurs dès le prochain mercato estival. Le PSG, encore et toujours suspendu au verdict final de Kylian Mbappé pour son avenir, serait dans la course pour accueillir Kane cet été en cas de départ de son numéro 7. Mais un vif intérêt de Manchester City a également été évoqué pour le buteur de Tottenham, et les Citizens pourraient plomber le PSG dans ce dossier. Mais…

Guardiola a botté en touche pour Kane