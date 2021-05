Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La succession de Zidane prend forme !

Publié le 20 mai 2021 à 13h30 par Arthur Montagne

Alors que l'avenir de Zinedine Zidane semble toujours incertain, une réunion est prévue avec Florentino Pérez la semaine prochaine. Mais quoi qu'il arrive, le président du Real Madrid a déjà une idée très claire concernant la façon de remplacer le technicien français sans reproduire les mêmes erreurs qu'en 2018.

La saison prendra du Real Madrid prendra fin samedi avec la réception de Villarreal pour un dernier match crucial dans la course au titre. Les Merengue doivent s'imposer et espérer dans le même temps un faux pas de l'Atlético de Madrid sur la pelouse de Valladolid afin d'être déclarés Champions d'Espagne. C'est la dernière occasion pour la Casa Blanca de sauver une saison bien délicate et d'éviter de finir sans trophée, ce qui n'est jamais anodin pour un club comme le Real Madrid. Et cela pourrait bien avoir un impact sur l'avenir de Zinedine Zidane. Bien que le bail du technicien français s'achève en juin 2022, il aurait déjà annoncé son départ à ses joueurs. Une information rapidement démentie par l'ancien numéro 10 de l'équipe de France qui s'agace des rumeurs entourant son avenir. « Comment puis-je dire aux joueurs que je pars maintenant ? Nous jouons pour notre vie dans cette Liga et je vais dire que je pars ? Rien. Vous pouvez dire ce que vous voulez à l'extérieur. Je ne dirai jamais ça à mes joueurs. Comment puis-je dire ça… À la fin de la saison, nous verrons ce qui se passera. On ne peut pas parler constamment de mon avenir », confiait-il en conférence de presse. Malgré tout, l'avenir de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid semble très incertain et sera décidé prochainement.

Réunion au sommet pour l'avenir de Zidane

En effet, Frédéric Hermel confirmait la tendance ces derniers jours. Le correspondant à Madrid pour RMC assurait que pour l'instant, Zinedine Zidane « n’a pas parlé au président du Real. Les dirigeants ne savent pas ce que veut faire Zidane ». Et selon les informations de AS , la discussion est pour bientôt. Une réunion est prévue en début de semaine prochaine entre Zinedine Zidane et Florentino Pérez. Réunion durant laquelle le technicien français annoncera son choix à son président. Aucune décision n'a été prise, mais alors que le Real Madrid envisage une révolution afin de rajeunir un effectif vieillissant, le départ de Zinedine Zidane ne serait pas vu d'un mauvais œil en interne. Quoi qu'il en soit, c'est bien le Français qui aura le dernier mot concernant son avenir. Soit il décide de partir à cause d'une certaine lassitude, soit il se sent prêt à relever le défi qui l'attend avec un effectif remodelé et un nouveau projet qui pourrait voir partir petit-à-petit plusieurs de ses cadres à l'image de Sergio Ramos et Marcelo dès cet été puis de Luka Modric ou encore Toni Kroos à moyen terme.

Allegri le favori, Raul poursuit sa progression