Mercato - PSG : Donnarumma à l'origine d'un coup de tonnerre... à Barcelone ?

Publié le 21 mai 2021 à 13h15 par A.M.

En fin de contrat avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma aurait été proposé au FC Barcelone. Une perspective qui ne plairait pas à Joan Laporta qui envisagerait de vendre Marc-André ter Stegen.

Le marché des joueurs libres s'agite ces derniers jours. David Alaba devrait en effet s'engager avec le Real Madrid tandis que Sergio Agüero est quant à lui proche du FC Barcelone qui est également en discussions avancées avec Memphis Depay et Georginio Wijnaldum. Le PSG n'est pas en reste et négocie les arrivées de Sergio Ramos et Lionel Messi tandis que le nom de Gianluigi Donnarumma circule également du côte de la capitale française depuis de nombreux mois. La prolongation de Keylor Navas jusqu'en 2024 a toutefois refroidi ce dossier. Et Mino Raiola l'a bien compris.

Raiola offre Donnarumma au Barça... qui songe à vendre Ter Stegen