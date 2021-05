Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo s'est fait recaler par une star mondiale !

Publié le 21 mai 2021 à 11h15 par A.M.

A l'affût pour le recrutement de plusieurs joueurs libres, le PSG a tenté le coup pour Sergio Agüero qui devrait finalement s'engager avec le FC Barcelone.

Compte tenu de la situation économique actuelle, les joueurs libres ont la cote sur le marché. Il faut dire qu'ils sont nombreux à voir leur contrat s'achevait le 30 juin, et non des moindres. De Lionel Messi à David Alaba en passant par Gianluigi Donnarumma ou encore Sergio Ramos et Sergio Agüero, tous sont autorisés à discuter avec le club de leur choix en vue de s'y engager libre cet été. Par conséquent, les grands clubs européens sont déjà à l'affût pour frapper fort en recrutant ces joueurs sans débourser la moindre indemnité de transfert. Et le PSG n'échappe pas à la règle.

Agüero refuse le PSG pour signer au Barça