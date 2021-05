Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un coup de tonnerre pour l'avenir de Dembélé ?

Publié le 21 mai 2021 à 10h00 par B.C.

Alors qu’Ousmane Dembélé aurait reçu une première offre pour prolonger son contrat, le FC Barcelone serait disposé à utiliser tous les moyens nécessaires pour inciter l’attaquant à signer un nouveau bail avec les Blaugrana.

Handicapé par de nombreux pépins physiques ces dernières années, Ousmane Dembélé réalise enfin une saison pleine au FC Barcelone, pour le plus grand plaisir de Ronald Koeman et Joan Laporta. Alors que le contrat de l’attaquant prendra fin à l’été 2022, le président du FC Barcelone aurait déjà bougé ses pions pour boucler sa prolongation dans les prochaines semaines. Selon Marca , Ousmane Dembélé aurait en effet reçu une première offre, mais les négociations s’annoncent compliquées puisque le club culé souhaiterait que l’international français revoit à la baisse ses émoluments, ce qui ne ravirait pas le principal intéressé. Pourtant, le temps presse puisque le Barça refuse de laisser son joueur entrer dans sa dernière année de contrat et serait disposé à lui mettre la pression.

Mise à l'écart, vente... Le Barça veut à tout prix prolonger Dembélé