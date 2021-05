Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta passe aux choses sérieuses pour Ousmane Dembélé !

Publié le 8 mai 2021 à 5h30 par T.M.

Alors que les rumeurs se multiplient concernant l’avenir d’Ousmane Dembélé, au FC Barcelone, Joan Laporta aurait décidé de réagir.

A l’instar de Lionel Messi, l’avenir d’Ousmane Dembélé fait actuellement énormément parler au FC Barcelone. Le Français est sous contrat jusqu’en 2022 et alors que Joan Laporta l’apprécie beaucoup, il veut tout faire pour le prolonger. Toutefois, selon les derniers échos en provenance d’Espagne, ce dossier Dembélé semble très compliqué, au point même qu’une vente pourrait être envisagée cet été si le champion du monde venait à ne pas signer de nouveau contrat.

Les manoeuvres du Barça