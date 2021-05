Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Haaland prêt à tout pour rejoindre… le Real Madrid ?

Publié le 21 mai 2021 à 10h30 par T.M.

Annoncé comme l’un des grands rêves de Joan Laporta au FC Barcelone, Erling Braut Haaland pourrait finalement se diriger vers le rival, le Real Madrid.

Arrivé en janvier 2020 au Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland a enchainé les performances XXL. Affichant des statistiques impressionnantes, le Norvégien de 20 ans s’impose comme le futur meilleur 9 du monde. Et forcément, cela éveille les convoitises. A l’approche du mercato estival, les rumeurs se multiplient concernant l’avenir d’Erling Braut Haaland. Les sollicitations devraient être nombreuses, mais le Borussia Dortmund ne cesse de répéter qu’il ne vendre pas sa pépite cet été. De quoi possiblement faire les affaires du Real Madrid, à la lutte avec le FC Barcelone pour Haaland.

Haaland va attendre le Real Madrid !