Mercato - Barcelone : Une réunion décisive dans le feuilleton Messi ?

Publié le 20 mai 2021 à 13h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Barça, Lionel Messi devrait s'entretenir très prochainement avec Joan Laporta pour connaitre le projet sportif à court terme du club blaugrana. Un échange qui devrait aider La Pulga a sceller définitivement son avenir.

Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Lionel Messi a le choix entre prolonger au Barça ou partir librement et gratuitement dans un autre club, et pourquoi pas au PSG. Déterminé à conserver son numéro 10 et capitaine, Joan Laporta aurait pris une décision fracassante concernant Erling Braut Haaland. D'après les dernières indiscrétions de TV3 , le nouveau président du Barça, qui serait limité financièrement à cause de la crise liée au coronavirus, aurait tiré un trait sur le buteur du Borussia Dortmund pour se donner un maximum de chances de renouveler le contrat de Lionel Messi. Et pour mener à bien le dossier Messi, Joan Laporta serait très actif.

Joan Laporta va s'entretenir avec Lionel Messi