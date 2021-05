Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Piqué... La grande révolution de Laporta est lancée !

Publié le 20 mai 2021 à 11h30 par Amadou Diawara

Alors que le Barça est loin de remplir ses objectifs ces dernières saisons, Joan Laporta aurait décidé de procéder à un énorme ménage. Selon la presse espagnole, le nouveau président du Barça voudrait se débarrasser de 10 à 15 joueurs dès la prochaine fenêtre de transferts. Ainsi, Antoine Griezmann, Gerard Piqué, Sergio Busquets, Philippe Coutinho et bien d'autres devraient être poussés vers la sortie cet été.

En 2019-2020, le Barça est passé totalement à côté de sa saison. Pour remettre sur pied le club catalan, une grande révolution a été opérée, que ce soit dans l'effectif ou l'organigramme du club. Alors que la direction blaugrana a été totalement remaniée, un grand ménage a également été réalisé côté terrain. Ainsi, une pluie de départs a été bouclé par le FC Barcelone lors du dernier mercato estival, même s'il n'y a pas vraiment eu de renforts. Pour ne citer qu'eux, Luis Suarez (Atlético), Nelson Semedo (Wolverhampton), Ivan Rakitic (FC Séville), Rafinha (PSG), Arturo Vidal (Inter) et Arthur Melo (Juventus) ont été poussé vers la sortie l'été dernier. Avec l'arrivée de Ronald Koeman, puis de Joan Laporta, le Barça n'a pas vraiment réalisé une meilleure saison lors de cet exercice 2020-2021. Dans cette optique, le nouveau président catalan envisagerait, lui-aussi, de procéder à une grande révolution pour tenter de relancer le club blaugrana. Et Joan Laporta compterait frapper encore plus fort que son prédécesseur.

Joan Laporta voudrait se séparer de 15 joueurs

Selon les informations de Sport.es , divulguées ce jeudi matin, Joan Laporta voudrait procéder à un large remaniement de son effectif. Pour se faire, le nouveau président du Barça voudrait boucler entre 10 et 15 départs dès la prochaine fenêtre de transferts. Alors que le FC Barcelone est dans le déclin, Joan Laporta voudrait totalement révolutionner son effectif pour retrouver un élan victorieux. Si l'entraineur est souvent pointé du doigt lorsqu'une équipe est à la peine, le dirigeant catalan rejetterait cette fois la faute sur les joueurs, pointant du doigt notamment leur attitude. En effet, Joan Laporta estimerait que les hommes de Ronald Koeman ont perdu leur esprit conquérant. Alors qu'elle envisagerait de se débarrasser de 10 à 15 joueurs, la direction du FC Barcelone devrait avoir du mal à remplir son objectif, dans la mesure où la plupart des éléments concernés sont encore liés au club pendant plusieurs années et disposent de contrats XXL. Malgré tout, Joan Laporta serait déterminé à réussir sa mission prioritaire, à savoir conserver Lionel Messi, miser sur les jeunes joueurs et se séparer de ses « pommes pourries » .

Griezmann, Piqué, Busquets, Coutinho... menacés ?