Mercato - Barcelone : Luis Suarez règle encore ses comptes avec le Barça !

Publié le 15 mai 2021 à 23h30 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Luis Suarez a été poussé vers la sortie par le FC Barcelone. Désormais à l'Atlético, El Pistolero a toujours une dent contre son ancien club, comme il l'a clairement laissé entendre.

Alors que le Barça de Quique Setién est totalement passé à côté de sa saison 2019-2020, la direction catalane a décidé de procéder à une énorme révolution l'été dernier. Pour relancer totalement le club blaugrana, les hautes sphères catalanes se sont débarrassées d'une multitude de joueurs. En effet, Luis Suarez (Atlético), Nelson Semedo (Wolverhampton), Ivan Rakitic (FC Séville), Arturo Vidal (Inter), Arthur Melo (Juventus) et bien d'autres ont été sacrifiés lors du dernier mercato estival par le FC Barcelone. Parmi les joueurs poussés vers la sortie, Luis Suarez a très mal pris la décision du Barça et n'a pas du tout bien digéré les conditions de son départ. Lors d'un entretien accordé à El Club del Deportista , El Pistolero est revenu sur son transfert controversé à l'Atlético.

«On m'a dit que je n'étais pas prêt à concourir à un haut niveau à Barcelone»