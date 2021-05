Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta va boucler un premier coup colossal !

Publié le 15 mai 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Agüero va quitter Manchester City cet été. Pour rebondir, El Kun devrait poser ses valises au FC Barcelone, où un contrat de deux saisons l'attendrait. Alors qu'il doit encore disputer la finale de la Ligue des Champions avec les Citizens, Sergio Agüero devrait être officiellement un joueur du Barça après le duel au sommet face à Chelsea.

Arrivé de l'Atlético à l'été 2011, Sergio Agüero fait le plus grand bonheur de Manchester City depuis presque dix ans. Et pourtant, El Kun vit ses derniers moments chez les Citizens . Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, Sergio Agüero a d'ores et déjà annoncé qu'il n'allait pas poursuivre son aventure avec le club mancunien cet été. Ainsi, l'attaquant argentin est assuré de quitter Manchester City et de changer de club à l'issue de la saison. Si sa future destination n'a pas été officiellement révélée, Sergio Agüero devrait vraisemblablement poser ses valises en Catalogue, du côté du FC Barcelone. D'après les dernières indiscrétions de José Alvarez, divulguées dans El Chiringuito , Joan Laporta serait en passe de finaliser l'opération Agüero et de récupérer le numéro 10 de Manchester City librement et gratuitement cet été. Comme annoncé ce jeudi matin par le journaliste espagnol, la transaction devrait être bouclée dans les prochains jours. Ce vendredi, Eurosport España en a rajouté une couche sur le feuilleton Agüero. D'après le média ibérique, le protégé de Pep Guardiola serait sur le point de signer un contrat de deux saisons avec le FC Barcelone. Grâce à des discussions positives entre le clan Agüero et Joan Laporta, le nouveau président du Barça, le deal serait bien avancé et il ne resterait plus que quelques détails à régler. Pour s'engager en faveur du club catalan et y rejoindre Lionel Messi, Sergio Agüero aurait même accepté de faire un énorme sacrifice.

Le transfert d'Agüero officialisé après la finale de la C1 ?