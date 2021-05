Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ronald Koeman lâché par son vestiaire ? La réponse

Publié le 15 mai 2021 à 19h00 par D.M.

Présent en conférence de presse ce samedi, Ronald Koeman a été interrogé sur son avenir et a indiqué que sa relation avec le vestiaire était au beau fixe.

Alors que le FC Barcelone a certainement dit adieu au titre de champion d’Espagne après son match nul face à Levante, l’avenir de Ronald Koeman a été au cœur des rumeurs ces dernières heures. Sous contrat jusqu’en 2022, le technicien néerlandais serait dans le collimateur de Joan Laporta, qui a discuté avec lui ce jeudi. Certains médias annoncent d’ailleurs que le président aurait commencé à se pencher sur sa succession et évoquent une possible arrivée de Xavi en Catalogne. En conférence de presse, Koeman a refusé de s’attarder sur ce sujet : « J'ai déjà dit que nous parlerons après la saison. Surtout du côté du club, car je suis heureux et je veux continuer. C'est un chemin qui ne se termine pas cette saison, nous avons fait de bonnes choses et il y a des données spectaculaires. Il y a beaucoup de choses positives. Critiquer et dire des choses qui à un moment donné ont été parfaites et tout est horrible, ce n'est pas juste. (…) Je n’en dirai pas plus sur mon futur. C'est tout. Le club a le dernier mot, quand le président ne parle pas ou quand il parle, il y a la vérité. Dans ce sens, je suis très calme ».

« Je me sens très soutenu par le vestiaire »