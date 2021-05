Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les mauvaises nouvelles s'enchaînent dans le dossier Mbappé...

Publié le 21 mai 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

L'avenir de Kylian Mbappé continue de faire grandement parler ces derniers jours. Mais alors que le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin 2022, le temps presse dans ce dossier et les dernières informations ne sont pas optimistes concernant une prolongation de contrat.

Tout devrait rapidement s'accélérer concernant l'avenir de Kylian Mbappé. Et pour cause, la saison touche à son but et l'Euro débutera officiellement le 11 juin prochain. Par conséquent, l'attaquant du PSG, dont le contrat court jusqu'en juin 2022, devrait prochainement faire part de son choix, soit il prolonge, soit il part. Toutefois, mercredi soir après la victoire en finale de la Coupe de France contre l'AS Monaco (2-0), le Champion du monde se montrait encore évasif. « Si je partirai à la conquête d’un nouvelle Coupe de France au PSG la saison prochaine ? (Il sourit) Il faut profiter du titre, c’est le plus important. Regardez tous les gens qui sont contents, c’est le plus important. Et moi, je suis le plus heureux », confiait-il au micro de France 2 . Il faut dire que Kylian Mbappé a plusieurs fois annoncé qu'il se concentrait sur la fin de saison du PSG et les objectifs du club de la capitale avant de trancher. Et comme révélé par le10sport.com, l'attaquant français souhaite s'engager sur un contrat court à Paris afin de rester maître de son destin concernant un éventuel transfert dans un futur proche, alors que le PSG préfèrerait le blinder pour plusieurs saisons.

Plus de retour en arrière possible pour Mbappé ?

Par conséquent, la tendance ne semble pas optimiste quant à une prolongation de contrat au PSG. Et selon les informations de Josep Pedrerol, présentateur du Chiringuito , un départ ne fait plus aucun doute. Le journaliste espagnol a assuré à plusieurs reprises que Kylian Mbappé avait choisi de rejoindre le Real Madrid et a confirmé jeudi soir que le club merengue n'offrirait pas plus de 100M€ au PSG pour recruter l'attaquant français qui refusera de prolonger. Une somme bien loin des attentes initiales du club de la capitale, mais Kylian Mbappé n'a plus qu'un an de contrat, et Florentino Pérez n'offrira pas plus. Autrement dit, un départ libre dans un an n'est pas à exclure si le PSG refuse de lâcher son attaquant pour 100M€. Quoi qu'il en soit, la réponse ne devrait plus tarder à tomber puisque Josep Pedrerol assure que d'ici un mois, Kylian Mbappé pourrait annoncer son transfert.

Mbappé déjà d'accord avec le Real ?