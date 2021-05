Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha prend un risque colossal avec Kylian Mbappé !

Publié le 21 mai 2021 à 9h15 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé n'a toujours pas tranché pour son avenir, le Real Madrid semble particulièrement plaire à l'attaquant français. Mais le PSG serait prêt à tout pour le conserver.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Kylian Mbappé ne ferme pas la porte à une prolongation de contrat au PSG, mais pas à n'importe quelle condition. En effet, l'attaquant français souhait s'engager sur un contrat afin de pouvoir maîtriser son avenir et ne pas être bloqué en vue d'un futur transfert. Notamment vers le Real Madrid. Il faut dire que Bruno Satin a révélé que Kylian Mbappé avait déjà un accord de principe avec le club merengue pour cet été. Mais encore faut-il que le PSG accepte de le laisser filer.

Le PSG prêt à laisser Mbappé partir libre ?