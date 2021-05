Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé aurait pris une décision fracassante pour son avenir !

Publié le 21 mai 2021 à 8h15 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé continue de faire parler de lui pour son avenir qui est toujours aussi flou. Mais en attendant de se prononcer, l'attaquant du PSG aurait un accord de principe avec le Real Madrid.

A quelques jours de la fin de la saison, et alors que l'Euro débutera le 11 juin, la réponse de Kylian Mbappé se fait toujours attendre. En effet, le contrat de l'attaquant du PSG s'achève en juin 2022 et s'il refuse de prolonger, le club de la capitale devra probablement envisager une vente afin d'éviter un départ libre. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Kylian Mbappé souhaite s'engager sur un contrat court afin de rester maître de son destin et pouvoir avoir la possibilité de partir dans un futur proche. Notamment vers le Real Madrid.

Mbappé aurait un accord de principe avec le Real