Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Robert Lewandowski, c’est terminé !

Publié le 21 mai 2021 à 6h15 par Th.B.

Pourtant intéressé par Robert Lewandowski dans le cadre du potentiel départ de Kylian Mbappé, le PSG devrait se faire une raison pour l’attaquant du Bayern Munich.

Et si Leonardo comblait le vide que Kylian Mbappé laisserait potentiellement avec son départ par une grande star du football européen ? Les noms de Cristiano Ronaldo et de Lionel Messi circulent depuis quelque temps. Mais d’après ESPN et L’Équipe , le PSG serait susceptible de se laisser tenter par Robert Lewandowski à l’intersaison. Néanmoins, cette opération serait bien mal embarquée.

Lewandowski n’irait nulle part cet été