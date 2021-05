Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'indice de Kylian Mbappé sur son avenir !

Publié le 21 mai 2021 à 4h15 par A.M.

Interrogé après la victoire du PSG en finale de la Coupe de France contre l'AS Monaco (2-0), Kylian Mbappé assure vouloir marquer l'histoire du club de la capitale.

L'avenir de Kylian Mbappé ne cesse d'être commenté. Après la victoire contre l'AS Monaco en finale de la coupe de France (2-0), l'attaquant du PSG a d'ailleurs de nouveau été interrogé à ce sujet. Mais le Champion du monde n'a pas levé le mystère entourant son futur. « Si je partirai à la conquête d’un nouvelle Coupe de France au PSG la saison prochaine ? (Il sourit) Il faut profiter du titre, c’est le plus important. Regardez tous les gens qui sont contents, c’est le plus important. Et moi, je suis le plus heureux », confiait-il au micro de France 2 .

«Nous voulons faire partie de cette histoire»